Nabiha Akkari ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha mandato in tilt i fan. Subito è boom di like e commenti.

Bellissima, solare e dal talento innato. Torna a stupire Nabiha Akkari, nota attrice francese di origini tunisine diventata conosciuta in Italia per il ruolo interpretato nel cult di Zalone “Che bella giornata”. Nella pellicola è proprio la bellissima Nabiha a rubare il cuore del Checco, conquistando con il suo fascino anche tutti gli italiani.

Dopo l’incredibile successo raggiunto a seguito di questo film, tra i più amati dell’attore e comico di Bari, è tornata sugli schermi debuttando in una serie targata Netflix. A questo importante traguardo ha dedicato il suo ultimo post di Instagram, lasciando tutti senza fiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Jessica Franceschetti per lei l’estate non finisce mai, lo scatto in bikini è da capogiro – FOTO

Nabiha Akkari mozzafiato: il fascino irresistibile fa sognare

Per vedere l’ultimo post di Nabiha Akkari, vai su successivo