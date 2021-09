Stefania Orlando lo shooting fotografico in body è da star male, che sensualità – FOTO

La bella Stefania Orlando ha condiviso su instagram uno scatto in cui appare bellissima con indosso un body arancione

La Orlando è sensuale e bellissima su instagram in posa durante uno shooting con indosso un body arancione metalizzato e tacchi a spillo, che bellezza. Nella didascalia spiega che per fare un buono shooting occorre una buona luce, ma quella negli occhi:”Durante i set fotografici esterni a volte bisogna fermarsi e attendere la luce giusta, quando è troppa o quando è poca va aiutata con i flash. Però la luce più importante che deve sempre restare accesa è quella che emanano i nostri occhi, quando siamo felici, non permettiamo a nulla e a nessuno di spegnerla”.

Stefania Orlando e l’esperienza a Tale e Quale show

La Orlando in questo periodo sta partecipando al programma su Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e Quale show. Le interpretazioni della Orlando fino ad ora sono state molto valide. La più recente è quella di Donatella Rettore, dopo aver condiviso su instagram i video dell’esibizione ha scritto:”Ci ho provato dai e anche questa è andata, grazie a tutti per l’affetto, come farei senza”. Ha cantato il famoso brano Splendido splendente e se l’è cavata molto bene. Prima invece aveva interpretato Lady Gaga e ha cantato la bellissima e commovente canzone Million reason vestita con un tailleur rosa magnifico.

Di questa esperienza invece ha scritto:“Che pazzia calarsi nei panni di Lady Gaga, un’impresa ardua e impossibile ma le sfide mi sono sempre piaciute e credo di essere riuscita a trasmettere un’emozione”. Recentemente inoltre la bella Orlando è stata ospite a La vita in diretta con Alberto Matano e presente c’era anche Anna Pettinelli. Entrambi hanno concordato che la Orlando è sottovalutata a Tale e Quale show, i giurati a loro dire dovrebbero mettersi gli occhiali e ascoltare meglio. La bella Stefania ha infatti fatto del suo meglio impegnandosi duramente e ottenendo dei risultati molto buoni.

Durante l’intervista la showgirl ha anche rivelato il personaggio che interpreterà questo venerdì, si tratta della ineguagliabile e immensa Mina. Compito arduo senza dubbio, ma grazie alla sua determinazione e al suo impegno riuscirà sicuramente a fare un ottimo lavoro. Bisogna però tenere conto del fatto che i personaggi a lei affidati sono stati e sono particolarmente difficili sopratutto per la voce da imitare.