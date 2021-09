Benedetta Mazza sorride e si morde le dita, è bellissima e sensuale – FOTO

La bella Benedetta Mazza ha condiviso su instagram uno scatto in bianco e nero ed è bellissima mentre si morde le dita

Benedetta Mazza ha condiviso uno scatto su instagram in bianco e nero, la giacca le scivola dietro la schiena e lei si morde le dita e sorride. Nella didascalia scrive:“Me l’avessero detto, che per vedere bene le cose basta guardarle da tante prospettive”. E poi continua:“Che se poi e vero che nella scelta c’è la libertà, ma la vera libertà è quando non c’è scelta. Non ci sono perimetri laggiù e in quello spazio unico, non ci sono se e non ci sono ma. In quello spazio tutto può succedere e diventare reale”.

LEGGI ANCHE>>>“Questa voglia è contagiosa”, Jane Alexander sporge il davanzale: è “wow” immediato – FOTO

Benedetta Mazza vita e carriera dell’influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Mazza 🌈 (@benedettamazza)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Bond Girl” Mercedesz: la sensuale principessa offre un panorama da togliere il fiato – FOTO

La bella Benedetta Mazza è un’influencer, modella e presentatrice televisiva. La bella Mazza è nata a Parma ma ha frequentato un corso di moda a Milano. Partecipando a Miss Italia e vincendo diverse fasce e arrivando in finale con la quinta posizione, le si aprono diverse porte lavorative. Scatto un calendario benefico per Just Simpa. E successivamente viene chiamata da Federico Moccia per partecipare al suo film Amore 14. Diventa poi professoressa a L’Eredità insieme a Cristina Buccino. Dal 2012 comincia ad ottenere ruoli come conduttrice ad esempio su La TV Ribelle e Rai Gulp.

Posa intanto come modella per diversi giornali. Appare anche in un episodio de I Cesaroni. Conduce poi Gulp Girl e anche lo Zecchino d’Oro. La sua ultima apparizione in televisione è stata al Grande Fratello Vip dove ha partecipato come concorrente. Ad oggi la sua attività è più concentrata sui social, su instagram in particolare dove a 388 mila followers. Ha anche avviato da poco un podcast per QVC Italia dove parla di attualità e moda. Lei è una grande appassionata di moda, ama comprare ma anche seguire in generale le tendenze.

Ha infatti frequentato un corso di moda. Da anche molti consigli ai suoi followers su come vestirsi e dove fare i propri acquisti. Il suo stile e casual normalmente, è una grande fan della Nike in particolare delle scarpe air Jordan. Ama molto anche le camice a quadri e i cappotti. Ha uno stile molto semplice.