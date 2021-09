Alessia Mancini ha incantato il web con un nuovo incredibile scatto. La sua bellezza mozzafiato e il suo fascino irresistibile hanno fatto impazzire i fan.

Fascino intramontabile, bellezza mozzafiato, personalità vulcanica. Alessia Mancini non smette mai di conquistare il pubblico con le sue curve sbalorditive, la sua verve e il suo viso angelico.

Classe 1978, è diventata nota a seguito del ruolo di velina a “Striscia la Notiza” e valletta a “Passaparola”, per poi debuttare nel mondo della recitazione interpretando ruoli in fiction e film.

Laureata in comunicazione, è seguitissima sul web, in particolare su Instagram dove racconta la sua quotidianità scandita tra impegni professionali e lavorativi. Sono 452 mila i follower che la seguono con affetto nelle sue intense giornate, spesso riprese nelle storie. Sposata con Flavio Montrucchio, attore e concorrente del “Grande Fratello” 2001, è mamma di Mya e Orlando. Spesso sui social mostra momenti felici al loro fianco nonché attimi dai set fotografici, conquistando tutti con la sua bellezza intramontabile. Anche l’ultimo scatto non è stato da meno, mandando in estasi i fan.

Alessia Mancini: il primo piano manda in tilt il web

