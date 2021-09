Poche ora fa Pamela Prati ha condiviso su Instagram dei video davvero emozionanti! Era il compleanno di una persona speciale.

Sembra essersi definitivamente placata la tempesta di gossip che ha travolto Pamela Prati dallo scoppio del “caso Caltagirone”. Dopo diversi episodi particolarmente scomodi e, diciamocelo, decisamente imbarazzanti, la vip è tornata a fare la bella vita e a godersi la quotidianità in compagnia delle sue amiche e dei suoi amici. Poche ore fa Pamela ha pubblicato su Instagram alcuni video davvero molto teneri, in compagnia di un uomo importantissimo per la storia culturale del nostro paese. Ecco con chi era!

Pamela Prati festeggia Pier Francesco Pingitore, lo sceneggiatore compie 87 anni

Dopo lo scandalo di Mark Caltagirone Pamela Prati si è assentata dai social per un po’, ma oggi la vip dimostra di essersi lasciata tutta quella brutta storia alle spalle. Pamela condivide quotidianamente video e scatti della sua vita privata, raccontando ai suoi followers tutto quello che le succede. Poche ore fa la Prati ha condiviso su Instagram alcuni video che la mostrano in compagnia di Pier Francesco Pingitore, celebre autore televisivo italiano. Non solo serie tv e programmi da piccolo schermo, Pingitore ha lavorato anche per il cinema in qualità di sceneggiatore e drammaturgo. L’ultimo programma da lui diretto, Magnámose Tutto!, è andato in onda su Canale 5 nel 2017.

Nonostante l’uomo, molto anziano, non lavori più come prima, Pier Francesco Pingitore resta uno sceneggiatore molto amato all’interno della comunità vip televisiva. In occasione dei suoi 87 anni Pingitore ha festeggiato in un ristorante, circondato dall’affetto di Pamela Prati e di Valeria Marini, Maurizio Martufello, Enzo Piscopo, Morgana Giovannetti, Graziella Pera e Manuela Villa. Il gruppo di vip appare nei video registrati e pubblicati da Pamela, ed è chiaro che il compleanno di Pier Francesco sia stata una splendida occasione per rivedersi e festeggiare insieme.

“Ieri sera la famiglia si è riunita per festeggiare il grande Maestro Pingitore, per noi semplicemente il nostro Ninni. È sempre cosi speciale stare tutti insieme. Vi Amo!” Ha scritto Pamela nel post che accompagnavo i video registrati durante la festa di compleanno.