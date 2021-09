Aurora Ramazzotti divide il web: dopo le riprese c’è un particolare che non passa inosservato e piovono commenti

Tutto pronto ormai per il debutto, in prima serata, di Aurora Ramazzotti su Italia 1. Sarà la celebre figlia d’arte, infatti, insieme ad Alvin, alla conduzione di un nuovo format lanciato da Mediaset, “Mistery Land – La grande favola dell’ignoto”.

I due conduttori non hanno svelato molto ma hanno lasciato intendere che si tratta di un programma che potrebbe ricordare un po’ “Mistero”. Con la coppia si andrà a caccia di ufo, mostri e fantasmi. La curiosità è tanta e il countdown è già scattato.

Si parte lunedì 4 ottobre, alle 21:20 su Italia1. E proprio dal set di “Mistery Land” girato, come hanno detto i due a Tv Sorrisi e Canzoni insieme a tutta la troupe di “Freedom” di Roberto Giacobbo, arrivano le ultime foto pubblicate dalla Ramazzotti. Per lei non solo complimenti.

Aurora Ramazzotti, il particolare non sfugge: le critiche

