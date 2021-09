Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, dopo il divorzio arriva la decisione del presentatore siciliano

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, il divorzio dopo vent’anni d’amore: oggi lui potrebbe tornare a farle una sorpresa al Grande Fratello.

Ultimamente Katia Ricciarelli sta facendo parlare di sé più del solito. Protagonista del Grande Fratello VIP, la concorrente è riuscita a finire al centro di parecchi gossip nonostante non più giovanissima. Uno dei misteri che ancora accompagnano la sua figura è la fine della relazione con il celebre Pippo Baudo, con cui è stata sposata per molti anni. Finalmente la cantante, complice la tanta visibilità ottenuta grazie al reality, fa luce sulle ombre che hanno avvolto la fine di quell’amore così intenso.

Pippo Baudo, imminente sorpresa a Katia Ricciarelli al Grande Fratello

Katia Ricciarelli, 75 anni, è famosa sopratutto per il talento musicale: la soprano, infatti, può vantare una carriera di successo nel mondo dell’opera. Dal 1986 al 2004 la cantante è stata sposata con Pippo Baudo, ma dopo quasi 20 anni di amore la coppia si è lasciata in fretta e furia. Diciassette anni fa il gossip raccontò di un tradimento da parte del conduttore: l’indiscrezione non venne mai confermata dai diretti interessati, ma non venne mai nemmeno smentita. In ogni caso sembra che alla rottura abbiano contribuito anche le divergenze caratteriali della coppia.

I problemi si sarebbero fatti particolarmente seri quando la coppia ha scoperto di non potere avere i figli che Katia Ricciarelli avrebbe tanto voluto. Lei e Pippo Baudo si sono separati nel 2004, ma le pratiche per il divorzio andarono avanti per parecchi anni, con toni tutt’altro che amichevoli. Baudo e la Ricciarelli, infatti, non si parlarono per anni, e lui fu costretto a consegnare alla ex moglie 12mila euro al mese. I rapporti sembrano essere migliorati da quando il conduttore le mandò un biglietto di auguri in occasione del suo compleanno, e sembra che a breve potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello per farle una sorpresa speciale.

Di Katia Ricciarelli e della relazione finita con Baudo ha parlato recentemente anche una ex vicina di casa della coppia, Carla: “Lei lo lasciato, non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”. Nulla che il pubblico televisivo affezionato alla coppia non sapesse già!