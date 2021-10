Wanda Nara ha lasciato il popolo del web senza fiato. Indosso solo un micro top bianco e gli slip è una visione paradisiaca.

Curve sbalorditive, fascino irresistibile, bellezza incredibile. La biondissima Wanda Nara torna a stupire i fan con uno scatto bollente condiviso sui social. Modella, attrice e showgirl argentina, classe 1986, il suo fisico mozzafiato ha conquistato negli anni il pubblico incantato dalle sue forme e dal suo carisma innato.

Legata in passato al calciatore Maxi Lopez, ha ritrovato la serenità al fianco di Mauro Icardi con cui è attualmente legata. Sua procuratrice sportiva, oltre alla carriera nello spettacolo si è lanciata nel mondo dell’imprenditoria dando vita a una sua linea di cosmesi. Accanto a tutto questo nota anche la sua attività sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta 8,1 milioni di follower.

Sul suo account racconta la sua vita trascorsa a Parigi, dove si è trasferita per la carriera del marito passato al Psg, in una lussuosa casa in cui passa le sue giornate al fianco dei suoi splendidi figli.

Tra eventi, shooting, commissioni quotidiane, non mancano scatti roventi come nel caso dell’ultimo post condiviso. Si tratta di una foto che ritrae la showgirl di Buenos Aires in una versione irresistibile.

Wanda Nara indosso solo reggiseno e slip: Instagram in tilt

