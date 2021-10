Filippa Lagerback immersa nella bellezza dei luoghi, che spettacolo – FOTO

La bella Lagerback ha condiviso su instagram una serie di foto in cui mostra alcuni posti bellissimi che ha visitato

Filippa Lagerback ha condiviso una serie di scatti magnifici che ritraggono panorami mozzafiato in giro per il mondo. La bella conduttrice scrive:”Adoro immergermi nella bellezza dei luoghi che visito..letteralmente”. Nella prima foto infatti stava per immergersi nell’acqua di un lago. La Lagerback viaggia spesso insieme a suo marito Daniele Bossari, i due amano visitare luoghi nuovi e immersi nella natura.

LEGGI ANCHE>>>“La più bella tra gli esseri umani”, Shaila Gatta fisico scolpito sembra di marmo: semplicemente divina – FOTO

Filippa Lagerback grata di poter lavorare con la figlia e il marito

View this post on Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Martina Stella posa così per l’ultima volta, tra poco cambierà tutto – FOTO

La bellissima figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari a fine estate è andata a vivere da sola con il fidanzato a Milano. I genitori seppure felici della sua nuova esperienza ne hanno anche sofferto. Non è mai facile lasciar andare i figli, specialmente quando sono ancora così piccoli come Stella che si è appena diplomata e ha 17 anni. Pertanto ogni momento passato insieme da questo momento diventa prezioso. Recentemente tutti e tre insieme hanno realizzato una campagna promozionale e hanno avuto occasione di passare del tempo in famiglia anche se lavorando.

La Lagerback di questo è stata molto felice, ecco le sue parole:”Negli ultimi mesi siamo stati molto impegnati e poter stare tutti insieme anche sul lavoro è una grande fortuna. In questo caso eravamo con Engie Italia per realizzare i contenuti per l’offerta Caldaia Peso Zero, che ti permette di sostituire la tua vecchia caldaia con una di ultima generazione, con il 65% di sconto. Così pesi meno sul Pianeta”. Ovviamente non si vedono certo solo in occasione del lavoro, ma anche durante le varie festività come il compleanno di Filippa qualche settimana fa. La figlia Stella è scesa da Milano con il fidanzato per festeggiare insieme ai genitori il compleanno della mamma.

La Lagerback di questo è stata molto felice, ha infatti detto queste parole:”Una giornata piena d’emozioni con le mie persone preferite, grazie a tutto l’affetto che mi avete mandato anche voi! Coccolatissima”. Hanno cenato insieme, girato pe la città e aperto i meravigliosi regali. Una giornata perfetta in famiglia.