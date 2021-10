“La mia stella sei tu”, Miryea Stabile gonna corta e scollatura al sole: il vero senso della bellezza – FOTO

Miryea Stabile ha immortalato uno dei magic moment più entusiasmanti dell’anno. I dettagli di una bellezza che non conosce limiti.

L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15, Miryea Stabile ha fatto il pieno dei followers in occasione dell’ultima pubblicazione via Instagram.

Per i tantissimi fan e visitatori del web, la sua è stata senz’altro la performance più accattivante e raggiante del giorno. Qual buon momento se non questo, per approfittare di un’autentica giornata di sole che arricchisce una bellezza già effervescente e “angelicata” di suo.

E’ proprio grazie a questo suo punto di forza che Miryea è riuscita ad accaparrarsi il consenso dei followers in pochissimo tempo. La vittoria a La Pupa e il Secchione e Viceversa dello scorso anno sono la prova evidente di una personalità simpatica e lodevole da lasciare il segno all’istante.

Nel migliore scatto di inizio mese, Miryea ha indossato i panni di turista nella città italiana, d’arte e architettura per eccellenza: la Capitale

Miryea Stabile, turista in piazza dall’infinita bellezza: irraggiungibile

