“Stai spaccando” Sophie Codegoni, shorts cortissimi scoprono curve pericolose: atomica – FOTO

Sophie Codegoni è una delle inquiline della casa del Grande Fratello Vip: la influencer ha pubblicato una foto mozzafiato su Instagram

Bella e impossibile Sophie Codegoni è entrata con questa fama all’interno del Grande Fratello Vip, dove sta facendo intravedere anche le sue fragilità.

La influencer si è fatta conoscere dal grande pubblico della televisione per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi nelle vesti di una delle troniste più belle e affascinanti del programma. Ha respinto maree di corteggiatori sebbene abbia trovato l’amore con uno di loro, Matteo Ranieri. La relazione è però durata poco.

Proprio con quest’ultimo, come ha raccontato a un inquilino della casa più spiata d’ Italia, pare non abbia mai avuto rapporti sessuali.

Sophie Codegoni, la foto che ha mandato in tilt i follower

Nell’ultimo post su Instagram la bella e bionda Codegoni indossa un paio di shorts molto corti che evidenziano le lunghe gambe e il posteriore ben definito. Stivaletti beige dal tacco vertiginoso le cingono le caviglie mentre l’avvolge una morbida camicia bianca. Il profilo dell’influencer è davvero unico e perfetto.

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Gf Vip e molti si chiedono se Sophie indosserà ancora una volta un vestito total black come in tutti i serali del reality show.

Questo look molto seducente sembra essere sinonimo anche di un certo atteggiamento di difesa con i capelli sempre portati sciolti che vanno a coprire le spalle scoperte dalle mise indossate.

Della bella Sophie Codegoni si è anche detto che abbia avuto un flirt con Fabrizio Corona, fatto da lei smentito in più di un’occasione.

E pare che il re dei paparazzi abbia raccontato ai carabinieri questa versione durante una perquisizione a casa sua. Intanto però c’è di certo che il fotografo ha avuto sempre parole molto benevole su di lei da quando è all’interno della casa del Grande Fratello.