Nunzia De Girolamo brinda con amici speciali e recita una poesia, magnifica

La bella Nunzia De Girolamo ha condiviso su instagram un video in cui brinda con degli amici a cena e recita una poesia

Nunzia De Girolamo ha condiviso nelle stories instagram un video in cui brinda con gioia insieme ad alcuni amici. La conduttrice è stata a cena con dei cari amici per un occasione speciale, e durante il brindisi ha detto una poesia. “La famiglia de Il passo delle tortore è tutta femmina ma ha vinto i tre bicchieri grazie a questo enologo con le arcaiae”. Il motivo della frase è dovuto al fatto che erano tutte donne tranne un unico uomo.

Nunzia De Girolamo dispensatrice di sapere intellettuale

La De Girolamo è una donna d’altri tempi che dispensa sapere ovunque vada. Anche sulla piattaforma di Instagram riesce a creare valore aggiunto per i suoi followers:”C’è una sola parola d’ordine, sempre più fugace nel nostro tempo: ascoltare. Ascoltare per imparare o semplicemente riflettere. L’ascolto è uno dei più grandi gesti di altruismo che possiamo fare. Buona sabato amici”. In molti rispondono alla De Girolamo scrivendo frasi meravigliose:“Anche un uomo brutto come me, può avere speranze, di stare con una bellezza e un fascino, così esuberante, visto che Boccia, ha avuto questo regalo da Dio”.

E ancora:”Tuo marito è un grande politico ci ha rassicurato tutti i giorni bui della pandemia deve parlare di più noi lo voteremo tutti”. In molti apprezzano il lato estetico della De Girolamo, ma anche la sua personalità e la sua capacità di parlare di argomenti filosofici e importanti. Infatti qualche utente scrive:“Ma scusa…volevo farti notare che la percentuale di sms fanno riferimento solo al tuo lato estetico, ma non vedo apprezzamenti per il tuo cervello, ciò è grave, vieni catalogata come donna oggetto no”. Ma molti dei suoi followers la seguono proprio perché rispetto a tante altre del mondo dello spettacolo, ha una cultura e una preparazione di un certo tipo che colpisce e conquista.

Inoltre fa molto simpatia anche per il fatto che non fa diete e mangia di tutto, in questo modo conquista tutte le donne che come lei preferiscono qualche chilo in più e gustarsi una buona bistecca. Questa estate ha condiviso un video in cui mangiava di tutto e in sottofondo c’era il tormentone degli azzurri lanciato da Ciro Immobile, la canzone “Ma quale dieta”.