La meravigliosa compagna del famosissimo calciatore Lautaro Martinez ha condiviso un post senza precedenti: Agustina si è superata!

La favolosa modella argentina ha postato di nuovo: questa volta di tratta di una doppietta di foto sensazionali!

La bella Agustina indossa un outfit total black, composto da un giacchetto di pelle, una cinta, un paio di shorts, gli stivali, una borsa, l’orologio, gli occhiali da sole e tanti accessori: il look della Gandolfo è un incanto!

Nello scatto la strepitosa influencer viene immortalata seduta in un bar di Milano, con una gamba stesa in avanti e l’altra piagata all’indietro, le mani unite e appoggiate su una coscia ed un sorriso smagliante sulle labbra: in qualsiasi posizione la magnifica venticinquenne non passa mai inosservata!

Siete pronti a vedere il post più cliccato del momento? Tenetevi forte che comincia lo spettacolo…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “La più bella donna argentina”. Agustina Gandolfo, l’anti Wanda Nara che ha rubato il cuore dei tifosi dell’Inter – FOTO

Agustina Gandolfo, le gambe gli zoommate di sempre: followers più felici che mai! – FOTO

Se vuoi vedere l’ultimo post pubblicato da Agustina Gandolfo clicca successivo