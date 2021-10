Annalisa, reggiseno in mostra e guanti in pelle: pura trasgressione – FOTO

Pura trasgressione, Annalisa propone un outfit accattivante che sorprende il web. Piccoli dettagli per una foto che lascerà il segno.

Dopo averci fatto ballare tutta l’estate insieme a Federico Rossi con la hit “Movimento lento” per Annalisa a quanto pare non è tempo di rilassarsi anzi, i suoi nuovi progetti la vedono coinvolta in nuova musica e collaborazioni che lasceranno senza fiato. La cantante dalla voce perfetta e dalla tecnica indiscutibile, lancia dei segnali sul suo profilo social, dove vanta ben 1,6 milioni di followers.

Dopo aver turbato la rete con la foto in intimo bianco e rigorosamente in pizzo, l’interprete ama sfoggiare sempre look diversi e alternativi con capi che fanno fantasticare i seguaci. Contenta di aver vinto il disco d’oro con il brano “Houseparty” Annalisa nella sua ultima foto è pura trasgressione.

Annalisa, la sua versione trasgressiva convince il web

“Dato che ieri abbiamo crushato tutto ribadisco che venerdì 8 ottobre esce EVA + EVA feat @rosevillain e voi non siete pronti 🐍” Annalisa ha appena postato una foto che la immortala insieme a Rose Villain, la rapper 32enne milanese reduce del successo del brano “Chico” insieme a Guè Pequeno. “Qui abbiamo un bel po’ di figaggine ve lo dico” questo quanto scrive una fan dopo aver visto la foto delle due artiste che appaiono più seducenti che mai.

Annalisa indossa un completo total black, la giacca è tenuta aperta e si vede il reggiseno giallo che emerge con forte prepotenza, per la gioia dei fans. Lo sguardo languido ed i guanti in pelle con tanto di borchie fanno da cornice a questa foto “dolcemente piccante”. Accanto a lei, Rose vestita con una tuta nera ma con forti trasparenze e poi la chioma azzurra che crea un bellissimo ed intrigante contrasto. Insomma, l’atmosfera creata attorno al brano sembra particolarmente interessante.

Sicuramente questa hit sarà bollente e molto orecchiabile, soprattutto perché le due artiste, al di là della bellezza, appartengono a due mondi differenti e questo connubio darà vita a qualcosa di epico.