“Striscia la Notizia”, finito il rodaggio per le nuove veline. Qual è stata l’accoglienza del pubblico

“Striscia la notizia”. Il famoso tg satirico ha subito un cambio di guardia per l’attuale edizione, in onda come sempre su Canale 5. Come ha reagito il pubblico alla novità

Sono passati ben 33 anni dalla messa in onda della prima puntata del tg satirico “Striscia la Notizia”. L’irriverente programma ideato da Antonio Ricci ci ha informati, ci fatto divertire e indignare allo stesso tempo, ci ha allietato con rubriche leggere e ha portato alla luce magagne mettendoci in guardia da furbi truffatori.

Il format vincente è rimasto negli anni più o meno lo stesso: le notizie sono proposte sempre da una coppia di presentatori, inframezzate dalla comparsa del rosso pupazzone Gabibbo e dagli stacchetti di due belle ragazze, canonicamente una bionda e una mora. Sono le veline, ruolo diventato così celebre tanto che il termine è entrato a far parte non solo della comune lingua parlata ma occupa uno spazio anche nei dizionari ufficiali.

“Striscia la Notizia”: com’è andata la prima settimana delle nuove veline

Sulla scrivania di “Striscia La Notizia” si sono date il cambio nel corso degli anni moltissime vallette, orgogliose di ricoprire il ruolo di velina, da sempre ritenuto un ottimo trampolino di lancio per future carriere nell’ambito dello spettacolo.

Basti pensare al successo ottenuto da Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Melissa Satta, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Federica Nargi, Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Elena Barolo, tanto per citare qualche nome.

La scorsa edizione ci hanno salutato Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che hanno battuto il record di essere le veline con il maggior numero di presenze nell’arco di ben quattro stagioni. Grandi aspettative sono affidate alle due nuove ragazze che hanno preso il loro posto: la bionda Talisa Jade Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti.

La prima puntata della stagione 2021/’22 è andata in onda il 27 Settembre scorso. Finita dunque la settimana di rodaggio delle freschissime leve. Entrambe le ragazze, seppur giovanissime, hanno alle spalle nel loro curriculum altre esperienze televisive, essendo emerse grazie al talent show targato Mediaset “Amici di Maria De Filippi”.

Giulia ha partecipato anche a “Domenica In”, “Colorado” e “Felicissima sera”. Talisa è stata nel cast di video musicali importanti come “Look at her now” di Selena Gomez (2019) e “Psyco” di Arisa (2021).

Il pubblico sembra averle accolte con grande entusiasmo. Basta dare una rapida occhiata ai commenti di plauso che si leggono sui profili Instagram delle due giovani star in erba: “Troppo brave e bellissime”, “Forza ragazze a tutto gas”, “Siete una forza della natura”.