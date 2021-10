Antonella Mosetti ha condiviso un nuovo scatto irresistibile che ha lasciato tutti senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Curve roventi, lineamenti angelici, fascino intramontabile. Antonella Mosetti non smette mai di stupire i fan con i suoi scatti bollenti, condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 683 mila follower.

In ogni post la showgirl e attrice si mostra sempre bellissima scoprendo il suo fisico mozzafiato. Classe 1975, di Roma, anno dopo anno ha conquistato il grande pubblico, diventando conosciuta per le parti recitate in fiction di successo e per la sua partecipazione in programmi del calibro del “Grande Fratello Vip”.

Accanto al percorso sugli schermi è diventata conosciuta sul web, in particolare su Instagram dove è molto attiva, condividendo con i follower le sue giornate, scandite tra impegni professionali e attimi spensierati. In ogni contenuto si mostra sempre incredibile, stupendo tutti con le sue forme perfette. Nonostante il passare del tempo, la showgirl è sempre più mozzafiato, come conferma l’ultimo post apparso sul suo feed che ha scatenato subito i fan, in estasi per il panorama offerto dall’attrice.

Antonella Mosetti mozzafiato: sogno a occhi aperti

