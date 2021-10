“Uomini e Donne” anticipazioni 7 ottobre: tronista cacciato dallo studio

Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 7 ottobre. Il momento dovrebbe finalmente essere arrivato: domani assisteremo all’ira di Maria De Filippi

Quarto appuntamento della settimana con Uomini e Donne, e forse è proprio quello più atteso degli ultimi tempi. Nella puntata di oggi abbiamo visto Pinuccia conoscere un nuovo uomo, Donato, e poi assistito all’esterna romantica che ha avuto con Alessandro. I due hanno pranzato insieme vicino al mano e hanno fatto passeggiate insieme, tenendosi per mano e scambiandosi tenerezze. Successivamente, abbiamo visto Andrea Nicole uscire con un nuovo ragazzo, Alessandro, nonostante le tante riserve che ha nei suoi confronti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> “Sembra che per te il tempo non passi mai”. Martina Colombari si sente all’antica. Il motivo però è lodevole – FOTO

Uomini e Donne, anticipazioni della prossima puntata

View this post on Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a U o m I n I e D o n n e (@ u o m I n I e d o n n e)

Ora che abbiamo assistito sia ad un po’ di trono classico che di trono over, non ci resta che passare a Joele. Da più di una settimana i telespettatori non vedevano l’ora di assistere a questo momento. Cos’è successo? Il giovane tronista, che ha conquistato molte durante l’inizio del suo percorso, è stato beccato dalla produzione a parlare con una corteggiatrice durante un ballo: il ragazzo, furbamente, ha pensato di approfittare del momento in cui c’è la musica in studio per accordarsi con una ragazza. Non aveva idea di essere ascoltato e Maria De Filippi è furiosa per essere stata presa in giro in questo modo, proprio sotto al suo naso. Infatti mostrerà a Joele il video di quel momento, con l’audio, e dopo averlo sbugiardato lo caccerà dal programma per sempre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >> “Le bugie hanno le gambe corte”, Alice De Bortoli è indignata – FOTO

Come si giustificherà Joele da quello che ha fatto? Per scoprirlo non ci resta che attendere la prossima puntata che andrà in onda domani su Canale Cinque.