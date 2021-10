“Le bugie hanno le gambe corte”, Alice De Bortoli è indignata – FOTO

La bella influencer Alice De Bortoli condivide una foto su instagram e scrive una frase che fa riflettere, cosa sarà successo?

Alice De Bortoli ha condiviso su instagram una serie di foto dove appare seria con jeans e top corto. Nella didascalia scrive una frase e sembra molto indignata:“Le bugie hanno le gambe corte, io no”. A quali bugie si riferisce la bella De Bortoli, qualcuno pare averle mentito e lei non è per niente felice.

Alice De Bortoli quasi maggiorenne diventa più matura

La bella influencer diventa finalmente maggiorenne, lo scrivono i suoi fan sotto all’ultima foto pubblicata.”E ufficialmente iniziato il conto alla rovescia”, “Ultima giornata da minorenne, ma sarai sempre una principessa”. La De Bortoli ha sempre condiviso frasi molto riflessive e profonde, una recente recita:”Pochi vedono come siamo davvero, tutti vedono quello che fingiamo di essere”. La coerenza con noi stessi è proprio quando riusciremo a far equilibrare quello che diciamo con quello che siamo: puoi anche vestire bene ma se non sei educato e non ti sai rapportare i tuoi abiti saranno solo un travestimento”.

La giovane è molto profonda nonostante la giovane età. La De Bortoli appare una ragazza che pretende molto da se stessa, che s’impegna nella ricerca del suo posto nel mondo e che ha tanti sogni nel cassetto. Il suo successo è arrivato dopo la partecipazione al programma Il collegio dove si è fatta conoscere dal pubblico. Successivamente ha iniziato ad avere successo sulla piattaforma di Tik Tok e ora su Instagram dove ha 2,1 milioni di followers. La giovane ha anche contribuito a scrivere un libro, si tratta de Il sogno continua. Un progetto editoriale fatto insieme a un gruppo di ragazzi giovani come lei, che ha dato vita anche ad una sorta di crew, la House of Talent. Dove hanno radunato diversi talenti dei social media per fare progetti insieme e tirar fuori contenuti di valore e successo.

Al momento la bella De Bortoli è un influencer a tutti gli effetti, sponsorizza diversi prodotti sui social e viene invitata ad eventi importanti, come al gala di Eva3000 o al Festival del Cinema di Venezia.