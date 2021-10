La fidanzata di Zelletta ha postato un carosello di foto che la ritraggono con un meraviglioso body verde militare che scopre maliziosamente le gambe snelle.

Dalla Valtellina il passo è stato lungo per Natalia Paragoni ma anche la scelta vincente per la sua carriera visto che la bellezza acqua e sapone è piaciuta subito nel capoluogo dell’alta moda che l’ha voluta assodare come modella per brand dai nomi altisonanti.

La giovane classe 1997 è passata dai fotoromanzi al parterre di “Uomini e Donne” dove ha conosciuto nel 2019 anche il suo attuale fidanzato Andrea Zelletta con cui sta portando avanti una storia d’amore davvero incandescente. Lui la supporta sempre nelle sue scelte e soprattutto nei vari progetti lavorativi che la coinvolgono. Vediamo l’ultimo shooting realizzato e la richiesta insolita che ha posto ai suoi follower.

Natalia Paragoni si mostra in tutto il suo splendore, chi ha mai visto curve così esplosive?

View this post on Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

“Woowooo 😮 meravigliosa 😍 questo bellissimo body ti sta magnificamente 🌟”, “Stupenda ed elegante anche con un semplice body dalla linea pulita, molto bella anche la tonalità del verde…Perfetta 😍”, “Il verde sempre presente!”, “Comunque sei di una sensualità assurda senza nulla di provocante addosso 🔥”.

I fan della giovanissima l’hanno riempita di complimenti a margine dell’ultimo post che la cattura divina con indosso un body verde militare accollato sul petto ma che mette in risalto le sue gambe surreali ed il lato B perfetto e tonico.

Nelle sue Instagram stories però Natalia ha colto ieri anche l’occasione per chiedere aiuto ai follower: cerca disperatamente un/una video maker su Milano per una collaborazione continuativa. Chiede specificatamente che le venga mandato un portfolio delle attività svolte, un cv, showreel e la disponibilità sulla città, aspetto indispensabile.

A chi potesse interessare la mail a cui contattare la giovane è natyvideomaker@gmail.com. Attendiamo le prossime ore per avere una conferma a riguardo e se la modella avrà trovato chi cerca.