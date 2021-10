“Sembra che per te il tempo non passi mai”. Martina Colombari si sente all’antica. Il motivo però è lodevole – FOTO

Martina Colombari. La celebre attrice e conduttrice televisiva ha lanciato su Instagram un messaggio molto importante sui valori che si stanno perdendo e afferma la sua volontà di tenerli ancora vivi

Classe 1975, Martina Colombari appartiene alla vecchia guardia del panorama dello spettacolo italiano. Attrice professionale e di talento, ha spaziato sapientemente tra cinema, fiction e teatro, raccogliendo sempre l’affetto e il consenso del pubblico che la segue dal lontano 1991. Quello, infatti, è stato l’anno determinante che l’ha portata alla popolarità quando, a soli 16 anni, poco più che una bambina, vinse il prestigioso concorso di bellezza Miss Italia.

Da quel momento si aprirono per lei inizialmente le porte della moda, annoverando nella sua sfolgorante carriera collaborazioni con le maison più importanti del mondo. A distanza di trent’anni è ancora sulla cresta dell’onda e ha in serbo interessanti novità.

Martina Colombari: Instagram è il suo nuovo palcoscenico

Martina Colombari si è adeguata da tempo alle nuove forme di comunicazione ed è super attiva sulle piattaforme online come novella influencer. Solo su Instagram ha un seguito di oltre 1 milione di utenti, decretando l’interesse nei suoi confronti anche di brand prestigiosi che la corteggiano come testimonial dei loro prodotti di punta.

L’ex Miss Italia usa i social network anche per lanciare messaggi edificanti ai suoi numerosi fan. L’ultimo riguarda la scelta di portare avanti un percorso di vita fatto di valori che, purtroppo, per certi versi sembrano essere desueti. “Adoro le cose che non vanno più di moda, quelle un po’ ‘vintage’, tipo la lealtà, la fedeltà, il rispetto” – scrive in didascalia. Continua: “Anche voi siete un po’ all’antica come me?”.

Le sue parole accompagnano uno scatto in cui Martina Colombari appare bellissima come sempre; indossa un lungo abito color carta da zucchero con stampe floreali e un abbellimento rosa sul petto. Un tocco magistrale di eleganza è dato dal cinturone in vita e dagli alti stivali grigi che ben si sposano con la mise prescelta.

Tanti i messaggi di approvazione da parte dei follower che apprezzano, inoltre, la sua raffinatezza e la fisicità statuaria e cristallizzata nel tempo: “Concordo pienamente”, “Comunque ti vesti sei sempre una gran donna”, “Sembra che per te il tempo non passi mai, sei sempre bella”, “Siiii, Martina. Questi sono i valori principali”.

Tra i commenti di consenso appaiono anche quelli di due famose colleghe che sostengono la straordinaria Martina Colombari. Si tratta di Caterina Balivo e Filippa Lagerback.