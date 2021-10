Valentina Ferragni labbra rosse e sguardo magnetico, bella da star male – FOTO

La bella Valentina Ferragni ha condiviso diversi scatti dove indossa un rossetto rosso e lancia uno sguardo intenso, magnifica

Valentina Ferragni sta pubblicizzando la marca di Labello e ha provato un rossetto rosso che le dona moltissimo. Con le labbra rosse e lo sguardo intenso che punta la fotocamera conquista il web. C’è chi però l’accusa di essere la fotocopia della sorella Chiara e di non avere una sua identità:“Perché non cambi look e ti scosti dall’essere la Chiara Ferrani 2.0..a me piaci moltissimo, tanto..ma ogni tanto mi sbaglio a capire chi sei”. Un commento difficile da digerire ma con un fondo di verità forse, è chiaro che si ispiri alla sorella più famosa.

Valentina Ferragni nell’ombra della sorella Chiara?

Valentina è la sorella minore di Chiara Ferragni, da anni ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore che è diventata una delle influencer più importanti al mondo. Pertanto Valentina lavora sui social ed è richiesta da molti brand come testimonial. Ad esempio sta collaborando con il marchio di rasoi Venus e il brand di burro cacao Labello. Inoltre da poco ha avviato la sua linea di gioielli mettendosi in proprio e sperimentando la carriera anche d’imprenditrice proprio come sua sorella. In questi ultimi anni ha partecipato anche alle sfilate di moda più importanti, sostituendo la presenza di Chiara che per via delle gravidanze e altri impegni è stata meno presente.

Bisogna dire che anche la notevole somiglianza tra le due le rende quasi indistinguibili. Per questo motivo molti dicono che Valentina non ha una sua personalità ma emula solamente ciò che fa la sorella, cercando di diventare a tutti gli effetti come lei. D’altronde si può dire che in questi casi nasca anche della sana competizione, la volontà di dimostrare che anche lei può avere successo e non solamente Chiara. C’è chi apprezza questo suo modo di mettersi in gioco, seppur seguendo lo stesso identico percorso della sorella. Chi invece la critica e sostiene che vive nell’ombra di Chiara senza avere una sua luce propria.

Sicuramente è grazie a Chiara se ha ottenuto molte opportunità lavorative e un successo così clamoroso sui social con ben 4 milioni di followers. I consigli della sorella e la sua spinta in tutti i sensi ha reso la strada spianata, però Valentina ha dimostrato anche di avere idee importanti e originali come quella dei suoi gioielli che stanno riscuotendo molto successo.