“Una bellezza disarmante” Andrea Delogu, la minigonna scatena la fantasia del web – FOTO

Andrea Delogu, la conduttrice si mostra sul pavimento sfoggiando una gonna cortissima in denim che lascia aperta la fantasia.

La conduttrice Andrea Delogu in questi giorni si è mostrata più felice e sorridente che mai, merito di un obiettivo raggiunto: l’acquisto della casa a Roma. Per la rossa amatissima dagli italiani, si apre una nuova fase della vita che la gratifica particolarmente.

Un sorriso potente quello di Andrea che riscalda il cuore dei fans, soprattutto dopo un periodo difficile caratterizzato dalla fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari (i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social). E se ultimamente si parla di un nuovo amore per Andrea, la stessa appare molto presa dai suoi traguardi. Di una bellezza sofisticata ma fresca al contempo, la Delogu nell’ultima foto è una bomba.

Andrea Delogu, adagiata sul pavimento è la quintessenza della femminilità

View this post on Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Adagiata sul pavimento e con lo sguardo penetrante verso l’obiettivo, Andrea Delogu propone un outfit particolare proprio per la sua semplicità: gonna corta in denim indossata con collant velate nere e pois che favoriscono comunque la visione delle bellissime gambe. La t-shirt nera ad effetto slavato con stampa centrale a tema cartoon ed è proprio su questo che lancia una sfida web.

“Troppe poche magliette con i cartoni animati in giro. Che società di fottut* serios* che siamo diventat*. Taggami nelle storie con la maglietta del tuo cartone prefe, ma la devi indossare, se no non vale”… una sfida che come detto ha subito accolto il favore del web che si sono prodigati in tal senso proponendo i loro t-shirt a tema, tutti rigorosamente ripostati dalla conduttrice.

“Mi ripeto amo questa donna”, “Una bellezza disarmante”, “Le calze a pois troppo 🔝” e poi emoji con cuori, fiamme, faccine colme d’amore.

La Delogu piace proprio tanto per la sua spontaneità che la rende diversa da molte sue colleghe. Non mancano gli scatti sexy, mostrando di possedere tutte quelle sfaccettature che la rendono semplicemente unica.