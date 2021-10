Diletta Leotta, la bellissima conduttrice nel suo ultimo outfit total black è fantastica: con la scollatura estrema in primo piano, il traffico web va in tilt.

Ripreso a pieno regime l’attività televisiva e radiofonica, Diletta Leotta non dimentica i quasi otto milioni di followers pronti, come sempre, a supportarla e condividere con lei commenti sempre al limite della legalità. Così come i suoi scatti: ogni foto suscita un’intensa passione carnale che si propaga sul web con estrema facilità.

Ogni outfit proposto diventa su di lei una mera esplosione: ultimamente la bellissima catanese sta proponendo mise sportive; tute, denim e canotte…che sia super attillato o più comodo, su di lei ogni capo diventa unico. Così come nell’ultima foto, diventata subito virale…100 mila like in meno di un’ora.

TI POTREBBE INTERESSRAE ANCHE >>> “Un paradiso”: Karina Cascella in bikini scopre le curve stratosferiche. Fan incantati dal panorama – FOTO

La scollatura estrema di Diletta Leotta esplode in primo piano

Per saperne di più, vai su Successivo