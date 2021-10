Elodie lascia ancora una volta tutti a bocca aperta: total black da infarto assicurato. Su Instagram tutto si ferma

Tutti la vogliano, tutti la cercano, è lei senza dubbio uno dei personaggi del momento. Un condensato di bellezza, sensualità, bravura con il suo essere cangiante sapendosi distinguere ogni volta in qualsiasi cosa che fa. Una performer a tutti gli effetti, che sì canta e anche bene, sempre in modo diverso e unico, ma sa anche mantenere un palco, senza mai sbagliare, sperimentando anche la via del cinema.

Tutto questo è Elodie, una ragazza che ha sbalordito tutti con le sue qualità artistiche uniche e degne di nota, partita dalla scuola di “Amici” ed arrivata sul palco più prestigioso in Italia, quello dell’Ariston come spalla del conduttore. E poi martedì ci sono state “Le Iene” e ha dimostrato ancora una volta che quando lei canta, balla, presenta, dice la sua, tutto e tutti si fermano davanti alla sua classe e al suo savoir-faire.

Elodie blocca il tempo: erotismo puro

