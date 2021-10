La splendida attrice ceca Alena Seredova è a dir poco meravigliosa mentre è stesa sul divano: nella foto, però, non è sola…

La favolosa dirigente sportina naturalizzata italiana ha condiviso una nuova foto sul suo profilo Instagram: l’immagine ha spopolato sul web, riscuotendo migliaia e migliaia di mi piace e commenti.

Lo scatto la immortalata mentre è sdraiata sul divano con sua figlia tra le braccia: insieme sono il ritratto dell’amore!

Tra i messaggi lasciati dagli utenti, si leggono moltissime frasi di affetto per la piccola biondina, nonché svariati complimenti per la oggettiva bellezza di Alena, ad esempio: “Splendida come il sole“; “Che belle che siete!”; “Siete bellissime e dolcissime… sei una mamma speciale”; oppure “Che tenerone tutte e due al calduccio”.

Siete sicuri di voler vedere la foto che ha causato centinaia e centinaia di infarti? Si ricorda che il post è vietato ai deboli di cuore…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Spettacolo puro”: Alena Seredova in spiaggia, la bellezza mozzafiato fa innamorare i fan. Irresistibile – FOTO

Alena Seredova, ecco la FOTO che ti scalda il cuore: mamma e figlia sono a dir poco divine!

View this post on Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Bonita”, Alena Seredova gli shorts inguinali, gambe brillanti in evidenza: ma come ha fatto? – FOTO

La foto della strepitosa showgirl ceca, scattata nella sua casa a Torino, ha compiuto il giro del web, ricevendo più di 10.000 mi piace ed oltre 300 commenti: in pochissimo tempo è già diventata virale!

Alena, nello scatto, indossa un outfit total black, composto da una t-shirt ed un paio di jeans: un look casual, ma che le dona moltissimo!

La piccolina, invece, indossa una tutina a righe gialle e bianche, abbinata al ciuccio e a delle morbide ciabattine pelose: che meraviglia!

La fantastica modella ha il volto poco truccato, ma al naturale sembra essere ancora più bella e affascinante.

La popolarità della meravigliosa influencer ceca cresce ogni giorno sempre di più: ad oggi, il suo profilo Instagram è arrivato a contare circa 581.000 followers.