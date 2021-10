Da quando è iniziato il campionato di calcio di Serie A e soprattutto negli ultimi tempi Dazn sta fornendo un servizio non all’altezza delle aspettative. Sky potrebbe essere pronta a subentrare: i dettagli

Dazn ha acquistato i diritti TV della Serie A per tre lunghi anni, che potrebbero apparire ancora di più senza fine se la piattaforma di streaming non si adeguerà alle aspettative sacrosante di ogni tifoso di calcio. Il pubblico vorrebbe solo vedere la propria squadra del cuore senza continue interruzioni, blocchi delle immagini e altri disservizi dovuti a problemi di connessione e simili.

Inoltre qualcuno ha riscontrato anche il problema di dover inserire ogni volta che accende la TV e apre l’app di Dazn attraverso Tim Vision le credenziali di accesso. Un problema fastidioso visto che dovrebbero essere memorizzate già dal primo accesso.

Sky rimane alla finestra, l’ultimatum a Dazn sui diritti Tv della Serie A

Solo per farsi un’idea dei disagi che sta procurando agli utenti Dazn, basta andare sulla pagina Facebook della piattaforma di streaming per leggere tantissimi commenti negativi.

Il 23 settembre scorso c’è stato il massimo del disservizio con le partite di Serie A Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio oscurate per 35 lunghissimi minuti, per le quali però la TV ha offerto ai tifosi un mese gratuito di visione come rimborso.

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino è intervenuto sulla vicenda: “Su Dazn siamo intransigenti. Le partite devono essere trasmesse senza problematiche e basta. Devono adeguarsi“.

Questo è l’ultimatum dei vertici della massima serie di calcio. Intanto oggi si è tenuta un’assemblea della stessa Lega Seria A che ha deciso di affrontare la vicenda dei diritti TV la settimana prossima.

Sky è quindi pronta a tornare in gioco se la situazione non dovesse risolversi in meglio per gli appassionati di sport. Nel frattempo la TV satellitare fondata da Rupert Murdoch trasmette per il momento solo tre partite a giornata in co-esclusiva con Dazn.