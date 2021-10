Un viaggio approfondito ed esaustivo volto a ripercorrere fino ad oggi la carriera sportiva e la vita privata dell’attaccante in prestito alla Juventus, Federico Chiesa.

Laureatosi campione d’Europa in questo 2021, l’attaccante e centrocampista Federico Chiesa, nasce a Genova il 25 ottobre 1997, sotto il segno dello Scorpione. Considerato figlio d’arte per le attività svolte in passato dal papà Enrico Chiesa, attuale allenatore ed ex giocatore, considerato ad oggi come uno dei più grandi pilastri in campo degli anni ’90, Federico muoverà però i suoi primi passi nell’universo del pallone in maniera del tutto spontanea. Dimostrando sin dall’inizio un talento quasi innato.

Trasferitosi a Firenze, dove trascorrerà la sua gioventù studiando all’ International School of Florence, Chiesa racconterà più volte della grande complicità ed attenzione dimostrata dalla figura paterna proprio negli anni del suo esordio.

Attualmente considerato come un gioiellino del centro avanti della Juventus. Seppur soltanto momentaneamente concesso in prestito dal team dalla maglia viola. Chiesa ha sempre giocato nella Fiorentina. Tralasciando infatti il suo breve esordio con il Settignanese, Federico approderà presto nella Primavera dei viola. E soltanto nell’estate del 2017 l’attaccante verrà convocato da mister portoghese Paulo Sousa per iniziare la sua avventura in Serie A.

Il calciatore è legato sentimentalmente alla fidanzata Benedetta Quagli. La ragazza è uscita pubblicamente allo scoperto soltanto un anno fa. Benedetta ha ventisette anni. Ed è una simpatica influencer, che ama condividere con i suoi follower la sua passione per la vita, per i viaggi e ovviamente la sua affinità con Federico.

Per quel che riguarda invece l’ingaggio di quest’annata “Pepo“, soprannominato così sin dalla prima gioventù per via della sua frizzante dote da “peperino” nel fronteggiare senza sforzo e lasciar spaesati i suoi rivali in campo, pare abbia ricevuto 5 milioni di euro dalla società bianconera.