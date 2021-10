Sapete perché Lorenzo Pellegrini è anche conosciuto come “Montellino”? Ecco tutte le curiosità su presente e passato del centrocampista della A.S. Roma e della nazionale italiana.

Un’ottima mira a distanza ed una ancor più favolosa visione d’insieme nel gioco, queste sono le prime due caratteristiche che delineano il profilo calcistico di Lorenzo Pellegrini, successore nel ruolo di capitano dopo l’addio di Francesco Totti alla A.S. Roma, oltre che vestire le abilità di un centrocampista sempre sul pezzo nella nazionale italiana.

Classe 1996, nato il 19 giugno sotto il segno dei Gemelli, Pellegrini vive il suo esordio con l’Italcalcio per virare brevemente all’Almas Roma, e poco dopo al Sassuolo restando nel team per due anni. Sino all’estate del 2017 in cui tornerà definitivamente tra i lupi. Soprannominato sin da fanciullo “Montellino” per il suo modo d’esultare tipico nelle movenze dell’ex collega Vincenzo Montella, nonché suo ex allenatore nel periodo dei suoi esordi in maglia giallorossa, ha vissuto gran parte della sua gioventù nel quartiere di Cinecittà.

Leggi anche —>>> Serie A, l’attaccante di una big polemizza: “Non sono nel posto giusto”

Lorenzo Pellegrini tutto sul “Montellino” della Roma: curiosità, moglie, figli, stipendio

Potrebbe interessarti anche —>>> Lorenzo Insigne quanto guadagna, moglie, figli, curiosità del calciatore del Napoli

Appena sedicenne Lorenzo si confrontò con la scoperta di un’aritmia che lo costrinse a rimanere lontano dal campo per un periodo di quattro lunghissimi mesi. Poi fortunatamente la problematica rientrò nella normalità ed il centrocampista ricevette nuovamente l’idoneità necessaria per tornare al gioco. Con un ingaggio di 3,5 milioni di euro, la A.S. Roma accoglie tutt’oggi Pellegrini in squadra come suo profeta.

Il 22 maggio 2018 la vita sentimentale del calciatore ha una svolta, ma nessun grande cambiamento, celebrando le nozze tra lui e la sua storica fidanzata, Veronica Martinelli. Un anno dopo il matrimonio verrà alla luce la loro primogenita, Camilla. Seguita nel maggio 2021 dalla nascita del piccolo Thomas. Per il gioioso evento, che aveva previsto un lungo travaglio fino a tarda serata, l’attaccante decise, seppur non senza polemiche da parte dei più suscettibili tifosi, di restare in famiglia e non presentarsi alla sfida con il Genova.

Anche stavolta, grazie alle sue doti, i tifosi giallorossi non ebbero necessità di attendere molto per “perdonare” il capitano. Lorenzo, per colpa di un infortunio al flessore durante il ritiro, dovette infine saltare l’avventura con gli Europei 2021, perdendo la recente opportunità di laurearsi campione d’Europa. Non resta ora che attendere le prossime sfide.