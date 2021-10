9 Ottobre 1940. Nasceva 81 anni fa il celebre membro dei Beatles: icona musicale assoluta

9 Ottobre. Due uomini celebri, legati entrambi alla giornata odierna: miti di oggi e di ieri che ricoprono di diritto un posto nella storia

Nato il 9 Ottobre 1940 a Liverpool (Inghilterra), avrebbe compiuto oggi 81 anni John Lennon. Conosciuto per essere stato membro della band più famosa del mondo, i Beatles, ne ha fatto parte per un decennio, dal 1960 al 1970. Insieme al collega Paul McCartney firmò la maggior parte delle canzoni, considerate patrimonio della musica mondiale.

Ebbe anche una prolifica carriera come solista, noto inoltre come attivista politico, paladino del pacifismo. Emblema di questa sua filosofia di vita fu “Imagine”, annoverata come la sua canzone più celebre e rappresentativa. Si sposò due volte. La prima con con Cynthia Powell con cui ebbe il figlio Julian, ispiratore della canzone “Hey Jude”. In seconde nozze si unì all’artista giapponese Yoko Ono, madre del suo secondogenito Sean. Entrambi i figli seguirono la carriera artistica del padre.

John Lennon è al quinto posto della classifica dei 100 migliori cantanti secondo la prestigiosa da Rolling Stones. Si spense l’8 dicembre del 1980 alle 22:50 quando venne ucciso da un uomo di nome Mark David Chapman con 5 colpi di pistola, sparando alle spalle mentre si trovava nell’Upper West Side a New York nel momento in cui stava per rincasare nella sua dimora.

