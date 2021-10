Elettra Lamborghini, per lei l’estate non è finita qua: con uno scatto in piscina fatto sotto il sole cocente conquista il popolo di Instagram.

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano e internazionale. Sono oramai tantissimi anni che fa questo mestiere, ha lottato tanto per realizzare questo suo sogno e non seguire le orme della sua famiglia, e alla fine è diventata quello che ha sempre desiderato. Dopo molta gavetta, nell’inverno del 2020 è arrivata sul palco del Festival di Sanremo per la prima volta dove con la sua “Musica (E Il Resto Scompare)” ha avuto modo di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che non aveva ancora avuto modo di scoprirla.

Elettra Lamborghini, lo scatto in piscina sotto al sole

Il 2020 è stata sicuramente un’ottima annata per Elettra, e adesso dopo tanto lavoro si sta godendo la fine dell’estate (o meglio, l’inizio dell’autunno) in piscina. La scorsa primavera l’abbiamo vista, subito dopo aver avuto il covid, arrivare negli studi di Milano come opinionista de l’Isola dei Famosi al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Appena terminata la stagione televisiva, è andata in vacanza insieme all’uomo che oramai da un anno è diventato suo marito. Elettra non sembra intenzionata a lasciare andare la stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle, infatti ha appena pubblicato uno scatto nelle sue storie di Instagram che la ritrae in piscina. Proprio una settimana fa, Elettra è volata alle Maldive insieme a suo marito per festeggiare il loro anniversario di matrimonio.

Finita questa seconda luna di miele, Elettra dovrà tornare a casa dove la aspettano i suoi impegni lavorativi per questa nuova stagione appena cominciata: i suoi fans non ci stanno più nei panni.