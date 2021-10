Un segreto si prepara a fermare il tempo una volta per tutte: il futuro de “Il Volo” potrebbe avere stavolta in serbo dell’inaspettato.

Il trio de “Il Volo“, a partire dal 2009, anno del loro esordio nel panorama della musica per aver partecipato alla trasmissione condotta da Antonella Clerici, di “Ti lascio una canzone“, e per via della quale vennero battezzati, in virtù della loro giovanissima età, con il soprannome di “tenorini“, hanno più volte dimostrato di virare la loro attenzione su strade diverse. Questa nomea affettuosa è anche stata riconosciuta da molti come un’inevitabile correlazione con i tre più importanti tenori della nostra epoca.

Ad ogni modo i giovani ed incredibilmente talentuosi artisti hanno raggiunto con il passare degli anni un tale successo da meritare, senza forzatamente dover essere considerati come dei successori di una qualche epoca d’oro, riconoscimenti e collaborazioni di alto calibro su scala internazionale. Eppure adesso una rivelazione sul loro futuro si appresterebbe a scuotere gli animi dei loro fan più fedeli.

“Il Volo” il loro segreto più nascosto: la rivelazione è sconvolgente

In tal maniera, seguendo questa linea di pensiero, ed a meno di un mese di distanza dall’uscita del loro nuovo album, il quale sarà disponibile per gli ascoltatori a partire dal prossimo 5 novembre, i tre esponenti de “Il Volo”, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, dimostrano di formare ancora oggi, nonostante le sofferenze vissute a causa della forzata lontananza e dell’impossibilità di poter lavorare assieme a tu per tu durante i mesi del lockdown, una squadra perfetta e con tanta voglia di ripartire al meglio.

Una collezione di successi meritevoli d’attenzione. Dalla vittoria al “Festival di Sanremo” nel 2015, alla firma con la magistrale casa discografica statunitense Geffen Records, e per non dimenticare l’exploit del gruppo musicale oltreoceano, a soli quattro anni dal loro debutto sulle scene, con quello che fu il memorabile evento di “Back to Brooklyn” vissuto in stretta vicinanza con la cantante newyorkese Barbra Streisand. Infine, dopo aver assistito al loro divino cantare all’unisono e soprattutto nuovamente sul palco nella città di Romeo e Giulietta nel corso degli ultimi mesi, un esponente de “Il Volo” pare sia stato protagonista in queste settimane di una spiacevole scoperta. Propagatasi dapprima in rete e poi attraverso alcune testate.

Si sarebbe trattato della nascita di una storia d’amore parallela, da parte di Gianluca, a quella con la sua attuale fidanzata, Francesca. La protagonista degli scatti sarebbe infatti la modella Mercedesz Henger. Fortunatamente però gli animi si sono presto placati con una decisiva smentita. Sia da parte dei diretti interessati che di coloro che ben li conoscono. I due hanno dichiarato in pubblico: “siamo amici”.