Scatti infuocati per l’ex gieffina Erica Piamonte, le immagini da lei appena pubblicate saranno un trionfo di pura estasi.

Dopo essere stata scelta soltanto due settimane fa per prendere parte ufficialmente alla trasmissione in onda tutte le domenica in prima serata su Rtv38, di “Viola“, l’ex concorrente della sedicesima edizione del “Grande Fratello“, dove ha riuscito a distinguersi giungendo illesa dalle nomination sino alla finale, la giovane Erica Piamonte

Osannata per la sua riconosciuta simpatia ed il suo talento dalla rete, Erica rinnova quotidianamente il suo invito a non smettere mai di sognare. L’influencer di origini fiorentine, classe 1988, sancirà quest’oggi, sabato 9 ottobre, un trionfo di “pura estasi“.

Leggi anche —>>> “Sempre in forma” Elena Santarelli vista mozzafiato: la città è ai suoi piedi – FOTO

“Stiamo per svenire” Erica Piamonte estasi a bordo piscina, la posa è di fuoco

PER VEDERE “LA POSA DI FUOCO” DI ERICA PIAMONTE, VAI SU SUCCESSIVO.