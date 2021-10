I fan di Sophie Codegoni sembrano come essere impazziti di fronte all’ultima rivelazione dal “GF Vip”, c’è chi non crederà ancora ai propri occhi.

Nata sotto il segno del Sagittario, ed a soli vent’anni, la bellissima modella ed influencer nativa di Riccione, Sophie Codegoni, è al momento una delle protagoniste più amate dal pubblico al “Grande Fratello Vip“. Per Sophie, che vive il mondo della moda come suo habitat naturale spesso in collaborazione con la regina dell’imprenditoria digitale italiana, Chiara Ferragni, questa non sarebbe però la sua prima esperienza sul piccolo schermo. Si può infatti ricordare quella dei suoi esordi nel ruolo di tronista ad “Uomini e Donne“.

Per quel che riguarda più nel dettaglio la prospettiva in prima persona della giovanissima e quotata coinquilina della casa, le ultime ore pare abbiano dato vita ad un’interessante parentesi d’alleanza. A seguito della diretta di ieri, venerdì 8 ottobre, qualcosa di inatteso sembrerebbe difatti essere sbocciato sotto gli occhi dei telespettatori.

Sophie Codegoni è delirio per il coming out a sorpresa, “vogliamo l’inciucio”

“Un’amicizia a sorpresa!” è nata. Se la modella aveva confessato in questi ultimi giorni ai suoi compagni di non essere sicura di potersi realmente innamorare sotto le telecamere del “GF Vip”, adesso ad intervenire con una novità sarà la contestata ma amatissima Soleil Sorge. Nel frattempo l’abito in bianco, e con qualche sbuffo ad ornare il suo carattere estroso, indossato da Sophie per la diretta, nonché notevolmente apprezzato dalla moltitudine sul web, si rivelerà una creazione del brand d’abbigliamento anticonvenzionale e vicino alla natura, firmato “Alessia M“.

Mentre invece in didascalia Instagram si proverà a chiedere il parere del pubblico: a voi “piacciono insieme? Cosa ne pensate?“, una spaccatura sembrerà farsi sempre più evidente in tal merito.

“Il duo power che ci piace“, ma forse non del tutto. C’è infatti tra i commenti all’ultimo scatto sul profilo della modella chi ancora non ha paura a mostrare la sua scetticità nei confronti della creazione di questa nuova coppia. Ma tralasciando le eventuali, ed in tal caso ancor sottese rivalità, ci sarà anche chi contribuirà al delirio festoso per questo avvicinamento, ammettendo perciò: “Le amo da sempre… Vogliamo l’inciucio!“.