“Domenica In”, i giurati di “Ballando” contro Al Bano: Milly deve intervenire

Milly Carlucci ed i giurati di “Ballando con le Stelle” sono stati ospiti di “Domenica In”: in men che non si dica, si è scatenato un acceso diverbio che ha coinvolto anche Al Bano

Fervono i preparativi per l’edizione 2021 di “Ballando con le Stelle“, al via a partire da sabato 16 ottobre. La conduttrice, ospite della puntata odierna di “Domenica In”, ha lanciato degli scoop clamorosi in merito al cast del programma. Con grande sorpresa, Milly Carlucci ha anche spiegato a Mara Venier le decisioni prese in materia di giuria.

“Ci hanno chiesto molte volte di cambiare i giurati, e noi… non l’abbiamo fatto!“, ha esclamato la presentatrice, consapevole del successo del proprio format. Accanto a lei, in studio, i giurati Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Fabio Canino, che non hanno speso parole lusinghiere nei confronti di Al Bano, futuro concorrente della gara di ballo. Scopri nei dettagli cosa la giuria pensa davvero del cantante.

“Domenica In”, i giurati di “Ballando” contro Al Bano: interviene Milly Carlucci

Lo studio di “Domenica In“, quest’oggi, è apparso ben più affollato del solito. Milly Carlucci, affiancata dai giurati sopracitati, ha fornito alla conduttrice Mara Venier tutte le anticipazioni più scottanti in merito alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Nel cast, quest’anno, anche un concorrente a dir poco eccezionale: stiamo parlando di Al Bano Carrisi, che si è finalmente arreso alla corte della Carlucci. Il cantante, in collegamento streaming con lo studio di “Domenica In”, ha fin da subito messo le mani avanti: “Non sono un ballerino, per questo ho sempre rifiutato“.

Sia Fabio Canino che Guillermo Mariotto non si sono lasciati scappare l’occasione di prendere in giro l’artista di Cellino. “Ce ne siamo accorti” – hanno ironicamente commentato i due giurati – “Quando tu e Romina siete stati ospiti per una notte, ballava più lei che te“. Mara Venier e Milly Carlucci, di fronte a questo siparietto che sarebbe potuto degenerare in breve tempo, hanno immediatamente deciso di intervenire.

“Ognuno contribuisce nella maniera in cui riesce, l’importante è riempire la pista“, ha sentenziato Milly, felicissima di avere Al Bano nel cast. La Venier, prima di dare la linea alla partita di Nations League, ha augurato alla collega buona fortuna in vista della meravigliosa avventura che l’attende.