Nunzia De Girolamo sta vivendo ore emozionanti. La mise per l’evento speciale ha folgorati tutti: la sua bellezza è stratosferica.

Curve mozzafiato, fascino intramontabile, verve unica. Nunzia De Girolamo ha condiviso un nuovo scatto rovente in cui si mostra con indosso una mise irresistibile, scelta per festeggiare i suoi 46 anni. Nata il 10 ottobre 1975, a Benevento, ha conquistato il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e il suo talento innato, distinguendosi nel mondo dello spettacolo come conduttrice.

Oltre a questa carriera ha alle spalle un impegno in politica che l’ha vista ricoprire il ruolo di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali durante il governo Letta. Chiuso questo capitolo ha svoltato il suo percorso, prendendo parte in qualità di ospite e molti programmi e dal febbraio 2021 guidando il format “Ciao Maschio”, in onda su Rai1.

Accanto alla notorietà sugli schermi è anche molto seguita sul web, in particolare su Instagram dove il suo profilo conta 112 mila follower incantati dai suoi scatti mozzafiato. Da momenti sul set, ad attimi dalla vita personale, il minimo comune multiplo delle sue foto sono il suo fisico pazzesco e il suo sorriso luminoso.

A monopolizzare l’attenzione del pubblico poco fa il suo ultimo post in cui indossa una mise bollente in occasione del suo compleanno.

Nunzia De Girolamo il vestitino fa sognare: che curve

