Anna Tatangelo, ancora una volta, sorprende la sua platea di ammiratori pubblicando una serie di scatti in cui indossa un vestito cortissimo.

Anna Tatangelo ha iniziato la sua nuova avventura su Mediaset: il programma da lei condotto, ‘Scene da un matrimonio‘, ha aperto i battenti. Per la cantante è un periodo ricco di impegni, dal momento che la sua presenza è stata richiesta anche in altre trasmissioni come ‘All Together Now’.

Anna, nonostante il poco tempo a disposizione, è sempre particolarmente attiva sui social network. I suoi scatti sono sempre un bel vedere: l’ultimo post apparso sul suo profilo ha mandato in visibilio gli utenti. L’artista indossa un vestitino fin troppo corto che scopre completamente le sue gambe.

Anna Tatangelo, vestitino super esplosivo e cortissimo: che gambe

