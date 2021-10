Siete ancora indecisi sulla scelta del nome per il vostro gatto? Ma non vorreste incorrere in un banale cliché? Ecco la lista di nomi adatta a diversi tipi di esemplari o personalità.

Esistono differenti caratteristiche sulle quali poter riflettere prima di intraprendere la scelta del nome da accostare definitivamente al proprio gatto. Che molti padroncini preferiscano orientarsi sulla base di connotati estetici o su un lato in particolare della personalità dell’esemplare in questione, è una prerogativa del tutto usuale e rappresenta un presupposto utile da tenere in considerazione per la lista che troverete più a avanti.

Inoltre se siete alla ricerca di nomi il più possibile originali per un gatto di sesso maschile, abbandonando in tal modo qualsiasi cliché, potreste trovarvi sulla strada corretta lasciandovi guidare dall’ispirazione più vicina alle vostre idee, gusti e consuetudini.

Gatto, i nomi maschili più belli per ogni esemplare e personalità: la lista completa

Se siete degli amanti della mitologia o di epoche passate, potreste ricorrere a nomi come: Artù, Athos, Boromir, Dragon, Elroy, Excalibur oppure Icarus. Curiosare per paesaggi sconosciuti sembra essere il loro hobby preferito sin da piccoli? Allora perché non Pegasus, Oxford o Colombo? Al solo osservarlo ha il potere di farvi tornare il buon umore? Avete mai pensato ad Apollo, dio del sole? O ad un semplice ma iconico “Meow“?

Amate i cartoni animati, film o fumetti? Allora potreste puntare su Casper, Lupin, Lancillotto, Hannibal, Rambo, Thor, Stregatto, Yoda, oppure Obelix. Appassionati di storia della musica? Potreste optare piuttosto su Chopin, Jazz, Elvis, Lennon o Mozart? Il vostro gatto ha un fascino illimitato ed al contempo ama guardare gli astri? Possibile non abbiate ancora preso in considerazione l’idea di chiamarlo Cosmo, Mercury o Atlas? Non potete fare a meno di perdere una partita di calcio e lui vi fa spesso compagnia, allora perché non Derby?

Mentre, qualora il vostro gatto avesse uno spirito particolarmente frizzante, perché non chiamarlo “Fritz“? Anche Coriandolo o Torakiki potrebbero essere infine degli esempi calzanti di un carattere spassoso.