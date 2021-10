Vi siete mai chiesti perchè gli insetti siano così irresistibilimente attratti dalla luce? E soprattutto da “alcuni” tipi di luce in particolare? Ecco la risposta.

Non importa che tipo di insetto sei, conosci già il tuo destino. Direbbe così un filosofo di tale stirpe se realmente ne esistesse uno.

Al di là di molte quotidiane supposizioni sul perché gli insetti siano così attirati dalla luce, e specialmente da quelle meravigliose lampadine al neon nel vostro appartamento, adesso il reale motivo su questo loro comportamento, considerato a primo impatto dalla specie umana come alquanto insolito e talvolta irritante, è stato esaustivamente svelato.

Leggi anche —>>> Gatto, come contrastare e limitare la caduta del pelo: cause e consigli

Insetti e la loro attrazione per la luce: svelato il motivo (e altre curiosità)

Potrebbe interessarti anche —>>> Cani, fobia dell’acqua? Come superarla in 2 semplici step: il bagno divertendosi

Esploratori volanti, come gli uomini nell’antichità, utilizzano per dare un senso ai loro spostamenti la luce riflessa dai corpi celesti, e per tal motivo tendono nella notte a vagare alla ricerca costante del bagliore, che permetterebbe loro di sentirsi “protetti” in quanto capaci di trovare un’eventuale via di fuga.

Innanzitutto, per comprendere invece la loro ostinazione a balzare da una lampadina a l’altra, occorre fare una distinzione tra le tipologie di illuminazione artificiale. Gli insetti si ritrovano infatti ad essere attratti in maniera inscindibile dalle luci bianche. Spesso tale predisposizione induce però gli stessi insetti, come zanzare, falene ed api a incorrere senza consapevolezza verso la propria morte, poggiandosi su lampioni che possano ustionare con estrema facilità il loro corpo assai minuto. Per evitare dunque quest’ultimo duplice ed increscioso evento basterebbe in realtà fare tesoro di un semplice consiglio riportato più avanti.

Ovvero: acquistare delle illuminazioni a luce calda. Secondo il parere di numerosi ricercatori le luci a LED in particolare favorirebbero la naturale indifferenza degli insetti, salvandoli da morte certa ed evitando agli esseri umani punture o, ad esempio in giardino, presenze troppo numerose e perciò non facili da gestire.