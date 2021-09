Anche se può sembrare atipico di primo acchitto, anche i cani possono avere la fobia dell’acqua. Ecco come potete aiutarli a superarla rendendo il bagno una parentesi piacevole.

Sebbene la fobia dell’acqua sia generalmente accostata ai felini, anche gli esemplari di cane, in qualsiasi momento della loro vita, possono soffrire di tale disturbo. Perciò, per far semplice la pratica del “bagnetto”, servirà esserne innanzitutto consapevoli che ciò possa accadere, scoprendo al contempo che superarla non è un obiettivo impossibile.

Se il vostro cane dovessi manifestare qualsiasi tipo di rigetto nel momento in cui tentate di avvicinarlo all’acqua corrente o state per immergerlo nella vasca da bagno, basterà seguire le semplici dritte riportate più avanti per far sì che tale momento della sua routine quotidiana divenga un attimo di puro divertimento, per lui certo, quanto per voi stessi.

Cani, fobia dell’acqua? Come superarla in due semplici step

Come accorgersene. Il cane si dimostrerà particolarmente restio ad assecondare il momento del bagno piangendo, accucciandosi, portando la coda tra le gambe o le orecchie protratte all’indietro, tentando la fuga e talvolta addirittura rivelandosi con accenni di aggressività.

Come superarla. Il primo consiglio utile è quello di respirare profondamente e di non manifestare voi stessi segni di rabbia. Piuttosto cercate di assecondare, qualora si dovessero presentare, almeno inizialmente i suoi bisogni. Ovvero quello di non entrare nella vasca e lasciare dunque che la pulizia venga terminata, portandolo così gradualmente ad accettare il trattamento. Cercare infatti di adempire alla pulizia a tutti costi potrebbe soltanto provocare più danni all’esemplare. Cercate di far durare il lavaggio il più breve arco di tempo possibile. Verificate inoltre che il getto dell’acqua non sia pressoché inferiore o superiore ai 35 ºC.

Infine, tra le principali cause della nascita di tale disturbo nel vostro cane potrebbero esserci, per via di una probabile distrazione, dei trattamenti troppo invasivi per lui, perpetuati nel tempo e a poco distanza l’uno dall’altra. Oppure il consumo di prodotti non realmente indicati per la sua salute.