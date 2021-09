“Toglilo”, Guendalina Tavassi, l’asciugamano copre a malapena le nudità: la proposta bollente di un fan – FOTO

Guendalina Tavassi, il risveglio dopo il red carpet è bollente. La modella indossa solamente l’asciugamano, i fan restano senza parole

Anche Guendalina Tavassi, nella giornata di ieri, è approdata sul red carpet di Venezia incantando i fotografi con il suo outfit mozzafiato. La splendida ex gieffina ha indossato un abito bianco con un desing a sirena, perfetto per le sue curve esplosive che non hanno mancato di conquistare gli utenti. Quest’oggi, la Tavassi ha fatto ritorno a casa, non prima di aver raccontato ai followers tutte le emozioni vissute durante questo breve soggiorno a Venezia. Pochi minuti fa, l’influencer ha deciso di rallegrare il giovedì dei suoi fan con una coppia di scatti a dir poco imperdibile: l’asciugamano in cui la modella è avvolta copre a malapena le sue grazie.

Guendalina Tavassi, l’asciugamano non contiene le nudità: la proposta di un fan – FOTO

