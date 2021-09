L’indomabile Jasmine Carrisi si pronuncia mostrando il meglio di sé in una posa “di fuoco”, la reazione di Al Bano sarà inevitabile.

Venuta al mondo nello stesso comune brindisino di nascita del suo amatissimo papà, Al Bano, quello di Cellino San Marco, l’artista canora dalla bionda chioma e dal risonante tuffo al cuore regalato ai suoi fan grazie alla pubblicazione del brano “Calamite“, ad un’anno di distanza da quello che fu già un acclamato esordio, “Ego“, la ventenne Jasmine Carrisi è una personalità di gran lunga affermata anche sul panorama dei social.

Il profilo Instagram della nata sotto il segno dei Gemelli, nonché chiacchierata presenza nei panni di ex giudice, al fianco del celebre cantautore italiano di “Felicità”, alla più recente edizione talent show in onda sul primo canale della rete Rai, dedicato a tarde ma sorprendenti vocazioni artistiche, di “The Voice Senior“, ha quest’oggi, 8 settembre, generato una reazione turbolenta nell’animo di quello che fu il suo partner familiare sulla scena della trasmissione.

Jasmine Carrisi dà il meglio di sé: turba la reazione di Al Bano, i dettagli

