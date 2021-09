“Invidiaaaa” Giorgia Palmas, lo stacco di coscia non mente: bellissima – FOTO

Giorgia Palmas sbaraglia tutti con un abito stiloso ed elegante. Lo stacco di coscia diventa il protagonista assoluto.

Momento magico per Giorgia Palmas, l’ex velina mai dimenticata dagli italiani è riuscita a ritagliarsi uno spazio lavorativo tutto suo. La pelle bruna ed il fisico perfettamente armonioso le permettono di collaborare come influencer e modella. Gli abiti su di lei acquistano valore e il web non rimane insensibile al fascino della moglie di Filippo Magnini.

Con quasi 2 milioni di followers, la Palmas è molto ambita dalle maison di moda. Mamma bis e splendida moglie, i suoi fans principali ci sono famiglia. Il nuotatore non poteva non commentare l’ultimo post della moglie le cui foto hanno subito fatto il giro del web.

Leggi anche —>>> “Preziosa” per Benedetta Mazza: audace in bikini, l’estate non finisce mai – FOTO

Giorgia Palmas si mostra sul web: il commento di Magnini

Per saperne di più vai su Successivo