Manuel e Lulù, rottura definitiva? Lite nella notte, lui perde le staffe

Manuel e Lulù sono la prima coppia di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti nella casa e tra di loro è nato subito qualcosa… qualcosa che sembra essere già finito

Manuel e Lulù sono due dei concorrenti più discussi di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due sono diventati subito amici quando sono entrati nella casa, poi incoraggiati a diventare qualcosa in più. Dopo il bacio scattato tra di loro, Lulù ha deciso di bruciare una serie di tappe con Manuel che lo hanno spaventato sempre di più. In tanti hanno provato a metterla in guardia negli ultimi tempi ma non è servito a nulla: lei è diventata sempre più opprimente e, ieri sera, Manuel ha deciso di affrontarla.

Manuel e Lulù, la storia d’amore è già finita? Il confronto nella notte spiazza tutti

Sabato sera è scoppiato il caos durante una festa. Lulù ha fatto una scenata di gelosia a Manuel e Lulù che erano seduti vicini a parlare, e lui ieri mattina si è svegliato e ha deciso di parlare con lei, dicendo che dovrebbe divertirsi e smetterla di rompere le scatole a lui. Dopo una giornata intera trascorsa a rifletterci, Manuel ha deciso di parlare con Lulù e di lasciarla. Le ha detto che avrebbe dovuto conoscerla meglio prima di dare inizio a questa cosa tra di loro, che ha commesso un errore e che non se la sente di andare avanti. Lei ha istinto dicendo che tra di loro è accaduta una cosa bella, e lui ha risposto che non riesce ad essere contento di quello che hanno ma solo infastidito. Alla fine si sono salutati con un abbraccio, anche se non è ben chiara una cosa: Lulù ha capito che è finita?

Per saperne di più sulla questione che sta appassionando tutti, non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda questa sera alle 21:40 su Canale Cinque.