Mercedesz ha appena condiviso un video bollente sul suo profilo: la figlia di Eva si traveste ma fuoriesce pericolosamente il seno.

Mercedesz ha vissuto un periodo piuttosto intenso. La ragazza si è lasciata con Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Nel mentre è stata pizzicata insieme alla madre Eva in una gita in Ungheria: secondo alcuni aggiornamenti, tra le due è scoppiata la pace. Mamma e figlia avevano pesantemente litigato e, sia attraverso i social che tramite interviste, si pizzicavano a vicenda.

Memi, in ogni modo, ha sempre trovato il tempo per postare contenuti sul web. La classe 1991, poco fa, ha condiviso online un video estremamente bollente: la 30enne si traveste ma il seno fuoriesce dal body in modo alquanto pericoloso.

Mercedesz si traveste ma il seno esce dal body: video bollente

Per vedere questo video non adatto ai deboli di cuore, vai su successivo.