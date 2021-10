Victoria dei Maneskin ha regalato uno scatto memorabile alla sua platea: la bassista assume una posa che non lascia scampo a nessuno.

Per i Maneskin è stato un anno da incorniciare: il gruppo, dopo il secondo posto conquistato a X Factor nel 2017, ha vinto l’edizione 2021 del Festival di Sanremo e il 65esimo Eurovision Song Contest. Il gruppo è formato da Damiano David, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis. Quest’ultima sta conquistando numeri incredibili anche sui social network: le sue fotografie sono più uniche che rare.

La bassista vanta ben 3,3 milioni di followers su Instagram. Ogni giorno, la classe 2000 pubblica scatti a dir poco sbalorditivi. La romana, questa sera, ha piazzato online un post che contiene diverse immagini: l’ultima è quella che sta mandando al manicomio i tantissimi ammiratori.

Victoria De Angelis, la posa non lascia scampo a nessuno: mostruosa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Alessia Marcuzzi e il balletto sotto la doccia: “Se ti sdrai così ci mandi KO”. Il VIDEO è vietato ai minori

Victoria non è nuova a questi tipi di scatti: tra provocazioni, foto in cui è mezza nuda, foto in cui non ha il reggiseno e immagini in cui caccia la lingua fuori, ha abituato fin troppo bene il suo pubblico. Questa sera, la bassista ha condiviso un post in cui ci sono anche gli altri membri dei Maneskin.

L’ultima fotografia della serie è quella che più ha colpito i seguaci. La 21enne romana assume una posa che accende la fantasia degli utenti. Come se non bastasse, la De Angelis sfodera anche uno sguardo intenso che stuzzica gli ammiratori. Il contenuto in questione, in breve tempo, ha superato quota 1 milione di cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Dea scesa in terra” Anna Tatangelo, a letto senza veli infiamma il web: sensualità estrema – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Victoria, qualche settimana fa, ha fatto parlare di sé perché si è tolta la maglietta sul palco insieme a Damiano. La foto della loro performance al Champs de Mars fece in men che non si dica il giro del web.