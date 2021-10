Michelle Hunziker sfoggia un look strepitoso che fa impazzire i fan, per non parlare del suo taglio di capelli: divino

Michelle Hunziker ci ha dato un taglio ed ha cambiato completamente look. La conduttrice non sembra più lei, passano gli anni ma la sua bellezza unica resta immutata nel tempo. Intraprendente, determinata e sempre pronta a mettersi in gioco, la sua risata è inconfondibile e i fan la adorano.

Seguita da cinque milioni di follower, la mamma di Aurora Ramazzotti condivide con i fan alcuni scatti mozzafiato, originali e mai banali.

Michelle Hunziker, look business casual fa impazzire il web – FOTO

View this post on Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Da quando ha tagliato i capelli, Michelle Hunziker sembra essere ringiovanita. Dopo ben venticinque anni ha deciso di cambiare totalmente e optare per un long bob. Ai fan è piaciuta fin dal primo momento e non hanno potuto fare a meno di commentare le sue foto.

Ha da poco pubblicato sui social delle foto con un look da imprenditrice, lei lo chiama business casual. Si tratta di una tailleur gessato blu e una camicia bianca. I capelli sono sciolti e lo sguardo è accattivante e seducente. Si tratta di uno shooting fotografico?

“Buona giornata a tutti”. Scrive sotto al post la conduttrice. Il post è diventato virale e i like sfiorano i quarantaduemila. Qualcuno non ha rinunciato a commentare: “Sei una meravigliosa donna” e poi ancora “Donna di grande classe, stile ed eleganza”. Qualcun altro aggiunge: “Qualsiasi abito indossi sei sempre la più bella del mondo”.

“All togheter now” sta per tornare e Michelle Hunziker sarà di nuovo alla guida del programma. Insieme a lei ci saranno vip come Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga. Le novità non mancheranno e il pubblico non vede l’ora di seguire la conduttrice in questa fantastica esperienza.