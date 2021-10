“Mi candido come schienale alternativo”, Elisabetta Canalis seno sporgente manda in tilt: inchioda i fan allo schermo – FOTO

Elisabetta Canalis ha pubblicato di recente una foto sul profilo ufficiale Instagram che ha fatto innamorare tutti all’istante: unica.

La showgirl e conduttrice, Elisabetta Canalis ha “bagnato” la giornata con un primo piano di assoluto valore. I fan non hanno resistito al suo incredibile fascino, condito da una bellezza che va oltre ogni più lontana immaginazione.

In questo mese, l’ex compagna di George Clooney è tornata alla ribalta grazie ad un’opportunità che scaltramente non si è lasciata sfuggire.

Si tratta della presa in carico, nel ruolo di conduttrice televisiva di “Vite Da Copertina“, il programma autobiografico che sta riscuotendo enorme successo in termini di visibilità e non solo.

La diva dello spettacolo di origini sarde sta dimostrando di far valere tutte le sue capacità intellettive e di comunicazione durante questa incredibile esperienza. Così Elisabetta ha deciso di ripartire da dove tutto ha avuto inizio per lei, ovvero nella nostra amata Italia

La neo conduttrice è straripante davanti alle telecamere social: spettacolo divino

