“Una dea nella giungla”. Levante: nuovo look e quel pancino che ormai non è più un mistero – FOTO

Levante. La cantautrice siciliana è in attesa della sua prima figlia. Le foto condivise su Instagram fanno trapelare la sua forma radiosa. Non si fermano i suoi impegni

Un’annata decisamente impegnativa quella che ha trascorso la poliedrica e affascinante cantautrice Levante.

Reduce dal successo delle sue ultime fatiche musicali, lo scorso maggio ha pubblicato il singolo “Dall’alba al tramonto”, di grande impatto emotivo, una poesia che s’intreccia con le note, creando un suggestivo quadro di sentimenti che descrive la volontà dell’autrice di guardare un giorno che muore attraversando la paura della notte. Il brano ha fatto da apripista al terzo romanzo di Levante, “E questo cuore non mente”, partorito nel giugno 2021.

Levante inarrestabile: un futuro raggiante l’attende. Il lavoro non si ferma

E proprio mentre Levante dava alla luce la sua opera letteraria, un libro intimo, delicato, che parla di una donna dalla carriera sorprendente come giornalista ma che inciampa nella sfera sentimentale, la vita nasceva dentro di lei.

Ebbene si, la cantautrice ha recentemente allietato tutto il suo pubblico con la notizia dell’attesa della sua prima figlia. Questa bambina ancora non nata ha già fatto esperienze incredibili, cullata nel ventre di una madre così attiva e impegnata. “Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico” – ha scritto pubblicamente Levante, rivolgendosi direttamente alla sua piccola.

Ma chi è il compagno della celebre artista e padre della sua primogenita? Si chiama Pietro Palumbo, avvocato di Palermo al quale è legata da due anni, assolutamente estraneo al mondo dello spettacolo. “Un dio siciliano” – lo ha definito la cantautrice – “Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha”. Ha però un grave difetto, difficile da superare per una nativa di Caltagirone (Sicilia orientale) come Levante: “Purtroppo dice arancina e non arancino… siamo agli opposti”.

L’ultimo post condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram (quasi 1 milione di follower) la vede con un look inusuale: chioma liscissima e brillante che le incornicia il volto. “I tuoi capelli sono come le scale di Hogwarts, a loro piace cambiare” – ironizza un fan citando la celebre saga di Harry Potter.

Levante indossa un capo stile animalier in seta, leopardato, con le tinte del fucsia e dell’azzurro, dal quale s’intravede la rotondità della sua pancia che cresce: come sottolinea qualcuno è “una dea nella giungla“.

Nonostante la gravidanza avanzata, la cantautrice non ha smesso di lavorare. Lei stessa lo sottolinea in didascalia, qualcosa di nuovo bolle in pentola sul fronte musicale: “Corro in studio”. Il futuro per lei è decisamente radioso da tutti i punti di vista.