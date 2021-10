Maria Pedraza, il corpo (senza indumenti) fuoriesce dall’acqua ed è puro spettacolo – FOTO

Maria Pedraza, la splendida attrice e ballerina spagnola, offre lezioni di seduzioni sul web. Il corpo che fuoriesce dall’acqua è una bomba di Eros.

Una bellezza tutta spagnola quella di Maria Pedraza, la splendida attrice e ballerina 25enne originaria di Madrid e conosciuta anche in Italia per far parte del cast di serie di punta come “La Casa di Carta” ed “Élite” seguitissime nel nostro paese. Una visione che sembra arte, ogni foto di Maria diventa un inno alla passione che sprigiona tutto il fuoco latino.

I suoi post di volta in volta riscuotono un enorme successo, gli oltre 12 milioni di followers sono estasiati dai lineamenti delicati e perfettamente armoniosi, così come un fisico che spesso ama mostrare in outfit striminziti e che lasciano spazio a quei pochi centimetri scoperti, giusti per fantasticare. I suoi post sono seguitissimi anche da colleghi ed altri personaggi famosi.

Leggi anche —>>> Alfonso Signorini, questa non ci voleva: cosa succederà adesso

Maria Pedraza, il corpo esplosivo riemerge dopo l’immersione in acqua

View this post on Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Adoro il tuo look”. Arisa: love is in the “hair”. La cantante sorprende tutti con un’immagine rinnovata – FOTO

Uno scatto che ricorda un post pubblicato di recente, i luoghi sono gli stessi: il BLESS Hotel di Ibiza. Una piscina che vede solo lei come protagonista. Maria si trova nel bordo e con sguardo languido e rivolto verso l’obiettivo, si lascia scattare la foto. Il corpo è in parte poggiato sul bordo piscina, mentre le gambe invece sono immerse nella vasca. Il fondoschiena si trova metà in acqua e metà fuori e questo consente di poterlo ammirare in tutta la sua rotondità, anche perché il perizoma nero del costume ne favorisce la visione.

I commenti sono tantissimi, la foto ha riscosso un incredibile successo e l’attrice ancora una volta ha fatto centro. Tempo fa aveva deliziato il popolo web con uno scatto simile ma in topless, rendendo il tutto assolutamente bollente.

E’ difficile trovare degli aggettivi per descrivere la bellezza di Maria in quanto ogni foto appare in una versione diversa: look molteplici e capelli dai tagli vari…l’attrice offre diverse sfaccettature di sé che la rendono sempre impeccabile.