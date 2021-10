Anna Tatangelo stavolta ha superato tutti i limiti: la cantante ha postato un video tra le stories in cui indossa un abito trasparente.

Anna Tatangelo sta vivendo un periodo molto intenso dal punto di vista professionale: la cantante sta conquistando sempre più spazio in televisione. Mediaset, già da tempo, ha deciso di affidarle ‘Scene da un matrimonio’, format andato in onda diversi anni fa. Come se non bastasse, la nativa di Sora sta lavorando anche per ‘All Together Now’ e ‘Star in the star‘.

I fan della classe 1987, questa sera, possono ammirarla a Canale 5: questa sera ci sarà la finale di ‘Star in the Star’. In occasione di quest’ultimo atto, l’artista ha deciso di sfoderare un outfit da crepacuore dotato di trasparenze da sogno.

Anna Tatangelo assurda: si presenta con un abito trasparenze e in pizzo

